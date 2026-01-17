Alonso, Russell, Verstappen: Estas son las PROBABILIDADES a CAMPEÓN de la F1 en 2026

GPFans te presenta las probabilidades para ganar el título del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1. Encuentra los momios de pilotos como Fernando Alonso, Lewis Hamilton o Max Verstappen.

Si eres un aficionado de Ferrari y esperas que el segundo año de la era Lewis Hamilton suponga un cambio radical en Maranello, quizá convenga que no te fijes en las probabilidades de la F1 por el momento.

Estamos a pocas semanas de que arranque la nueva temporada, cuando se disputará el Gran Premio de Australia el 8 de marzo en Melbourne y entrenen en vigor las nuevas normativas para el 2026.

Por primera vez en lo que parece una eternidad se asoma la incertidumbre: el panorama es menos claro y el misterio reina sobre quiénes serán los favoritos al inicio de esta nueva etapa. Nos adentramos en un territorio desconocido.

Sin embargo, hay dos certezas según las casas de apuestas. Max Verstappen volverá a pelear por el título y, en cambio, las posibilidades de que Hamilton se lleve su octavo campeonato son prácticamente nulas.

Analicemos las cuotas y el porcentaje de victorias para cada piloto y escudería de cara a las pruebas y, posteriormente, al inicio de la competición en Melbourne.

F1 momios - Campeonato de Pilotos 2026

Las cuotas actuales para coronarse campeón mundial en 2026 son las siguientes: Verstappen y la estrella de Mercedes, George Russell, encabezan el mercado con cuotas de 11/4, seguidos por el actual campeón Lando Norris y su compañero en McLaren.

Entre los dos veteranos dorados, Fernando Alonso presenta unas condiciones mucho más favorables en su Aston Martin que Hamilton en su Ferrari. Las cifras no son alentadoras para los seguidores del británico, con unas probabilidades implícitas de victoria de apenas un 2,9%.

Ah, y si pensabas grandes cosas de las estrellas que regresan, Sergio Pérez y Valtteri Bottas en Cadillac, será mejor que moderes tus expectativas.

Piloto Cuotas Probabilidad de victoria Max Verstappen 11/4 26.7% George Russell 11/4 26.7% Lando Norris 9/2 18.2% Oscar Piastri 15/2 11.8% Fernando Alonso 15/2 11.8% Kimi Antonelli 10/1 9.1% Charles Leclerc 20/1 4.8% Lewis Hamilton 33/1 2.9% Carlos Sainz 66/1 1.5% Isack Hadjar 100/1 1% Alex Albon 100/1 1% Pierre Gasly 150/1 0.7% Nico Hulkenberg 150/1 0.7% Gabriel Bortoleto 150/1 0.7% Ollie Bearman 200/1 0.5% Liam Lawson 250/1 0.4% Esteban Ocon 250/1 0.4% Arvid Lindblad 250/1 0.4% Valtteri Bottas 500/1 0.2% Franco Colapinto 500/1 0.2% Sergio Pérez 500/1 0.2%

Relacionado: ¡NO vas a creer lo que dicen EXPERTOS sobre el Aston Martin 2026 de Fernando Alonso!

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!