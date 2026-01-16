CONFIRMADO: Ferrari está en CRISIS y Checo Pérez debería preocuparse

Luego de semanas de rumores, se ha confirmado una vez más que Ferrari, equipo que le hará el motor al Cadillac de Sergio Pérez, se encuentra en una crisis antes del comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con información revelada en AutoRacer.it, la Scuderia está enfrentando problemas importantes antes de los primeros test de la pretemporada que podrían atrasar el desarrollo del primer monoplaza de las nuevas regulaciones.

Según lo reportado, la Scuderia tendría problemas con el crash test de la FIA, crucial para poder desarrollar el auto y ponerlo a punto para la primera carrera de la temporada.

Lo preocupante para Checo y Cadillac es que el equipo de Maranello también estaría muy atrasados con el encendido del motor, algo que otros equipos como Mercedes, Aston Martin, entre otros, ya realizaron.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

