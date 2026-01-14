ÚLTIMA HORA: Franco Colapinto se queda FUERA de prueba con Alpine

Franco Colapinto quedaría fuera de una prueba muy importante de Alpine previo al comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

En las últimas horas se dio a conocer la presencia de camiones con los logos de la escudería francesa en el circuito de Barcelona-Catalunya, lo que despertó la especulación sobre un posible "shakedown".

Lo que generó preocupación es que Colapinto no dio señales de estar cerca de ahí. Al final, el periodista Jorge Magistris dio más detalles sobre la situación del corredor argentino.

"FranColapinto no va a estar, recién en dos semanas, lo aclaró antes que comiencen los malos entendidos", aseguró. Hasta el momento de redactar este artículo, Alpine no ha confirmado o negado la presencia de Franco.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

