Franco Colapinto confesó que tendrá una ventaja sobre los veteranos y campeones de la Fórmula 1 en 2026.

El corredor argentino comentó lo siguiente sobre el panorama que le espera en la siguiente campaña a los novatos o aquellos que tienen poca experiencia dentro de la máxima categoría.

Estas fueron sus declaraciones recogidas por pitdebrief: "Creo que 2026, especialmente para los novatos, es un coche completamente nuevo, que nadie conoce realmente, y probablemente traerá un poco más de igualdad entre los pilotos y la parrilla.

"Es algo que esperamos que suceda. Por supuesto, un coche que tendrá un rendimiento más competitivo que este año y, sí, también mejor para los novatos", comentó el argentino.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

