Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine

Franco Colapinto ha recibido grandes noticias por parte de Red Bull Racing sobre el motor Mercedes que usará su Alpine.

Paul Monaghan, directivo de la escudería de Max Verstappen, se pronunció en RacingNews365 sobre el panorama de cara a la pretemporada de la Fórmula 1 y los motores.

Esto fue lo que declaró: "A medida que nos acercamos a la segunda prueba de Bahréin, podría ser posible elegir un poco de un orden inicial de ejecución a partir de eso.

"Pero estos son coches de tipo prototipo, podemos cambiarlos. Así que incluso si estamos decepcionados con la segunda prueba de Bahréin, no significa que será lo mismo que va a Australia.

"Si podemos diseñar un cambio y llevarlo al coche y sacarnos de él, lo haremos, al igual que Mercedes, Aston Martin, al igual que todos en el pit lane. Así que podría no ser tan flagrante como lo ha sido en el pasado con una semana de pruebas, fue difícil", apuntó.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

