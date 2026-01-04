¡Franco Colapinto recibe FUERTE ACUSACIÓN dentro de Alpine!

Franco Colapinto ha recibido una fuerte acusación dentro de Alpine por el asiento que ocupa junto a Pierre Gasly.

Paul Aron, piloto de reserva de la escudería francesa, dijo lo siguiente en entrevista con vikerraadio: "El hecho es que un chico como Colapinto que viene de Latinoamérica y que tiene detrás a todo un país como Argentina, claramente lo tiene más fácil para encontrar apoyo, patrocinadores y dinero que alguien que viene de Estonia, un país de 1.3 millones de habitantes.

"No sé cuántos habitantes tiene Argentina, pero seguro más de 10 o 20 millones; incluso diría que muchos más. Obviamente, esa no es una lucha equilibrada. Las puertas de la Fórmula 1 siguen abiertas para mí.

"Sin duda mi camino ha sido mucho más difícil [por el tamaño del mercado estonio]. Sé muy bien que para algunos pilotos el recorrido ha sido extremadamente fácil, porque siempre han tenido un gran respaldo, y ese respaldo marca una diferencia enorme, porque al final este es un deporte técnico", apuntó.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

