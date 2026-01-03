INDIGNANTE: ¡La F1 comete una GROSERIA CONTRA Franco Colapinto!

La Fórmula 1 cometió una grosería en contra de Franco Colapinto en una reciente publicación en redes sociales.

La F1 cometió un error al publicar la lista de los 22 pilotos programados para 2026 en redes sociales. La imagen, presentada en un estilo similar a su infografía de tiempos, mostraba los nombres en orden alfabético, pero sin aparecer el nombre de Colapinto.

En lugar de su nombre, se colaron dos entradas con el de Lance Stroll, un desafortunado desliz que F1 eliminó rápidamente de sus redes. Ahora, el piloto espera fervientemente que su nombre figure correctamente en la lista oficial la próxima temporada, ya que se le exige ofrecer actuaciones a la altura de su compañero Pierre Gasly.

La publicación eliminada de F1 en X

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

