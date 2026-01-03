¿Cuánto deberá PAGAR Alpine por poner a Franco Colapinto en pista en 2026?

Alpine deberá pagar a la FIA para poder poner a Franco Colapinto y Pierre Gasly en la pista para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

Este pago se hace año con año y, de acuerdo con información revelada por PlanetF1, las cifras para la siguiente campaña han sido confirmadas previo al comienzo del siguiente campeonato.

El equipo del corredor argentino es apenas el segundo con la tarifa de entrada más baja de toda la parrilla, apenas por encima de Cadillac, con 857.994$. Los que deberán pagar más son McLaren, Mercedes y Red Bull, con costos por encima de los tres millones de dólares.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

