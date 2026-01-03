¡Franco Colapinto provoca CAMBIOS en la alineación de Alpine!
Alpine tendría cambios en su alineación de Fórmula 1 y uno de ellos habría sido provocado, en parte, por Franco Colapinto.
El corredor argentino fue el reemplazo nombrado para sustituir a Jack Doohan como compañero de equipo de Pierre Gasly, dejando fuera a Jack Doohan del asiento principal.
Ahora, según PlanetF1, Doohan finalmente saldrá de Alpine y cambiará la alineación de corredores de reserva en la escudería francesa: "El australiano está en línea para convertirse en el nuevo piloto de reserva de Haas para la temporada de F1 2026".
"Se espera que Doohan combine sus actividades de Super Formula con el papel de reserva de Haas F1, apoyando a los pilotos de carreras Oliver Bearman y Esteban Ocon", informaron.
¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?
Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.
FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).
"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.
"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.
