URGENTE: Kimi Antonelli podría quedarse SIN JEFE en Mercedes

Kimi Antonelli podría quedarse sin jefe dentro de Mercedes luego de las palabras del jefe de equipo.

En una entrevista con Forbes, Wolff confesó su incomodidad con el concepto tradicional de liderazgo y comentó: "Me cuesta hablar de liderazgo. Me resulta difícil encajar en esa idea de un líder único.

"No puedo pretender ser al mismo tiempo el mejor director financiero, de marketing y CEO. Me veo como parte de un equipo; si llega el momento de tomar la decisión final, ahí estaré, pero siempre confío en el colectivo.

"Lo veo casi como mi tribu, a la cual tengo el deber de proteger, pero además necesito transmitir con claridad cuál es nuestra misión. Hay que ser excepcional. Si dejas de ser genial y caes en la mediocridad por falta de motivación o por no seguir el ritmo de la evolución tecnológica, este puesto se te escapa de las manos.

"No tengo planes de vender el equipo ni de renunciar. Estoy en un buen momento y disfruto de mi trabajo. Mientras sienta que sigo aportando valor y sea reconocido por ello, no pienso en otra dirección", comentó.

Relacionado: ¿Kimi Antonelli para campeón? Mercedes toma VENTAJA sobre Red Bull

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!