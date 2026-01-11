¿Kimi Antonelli para campeón? Mercedes toma VENTAJA sobre Red Bull

Mercedes, equipo de Kimi Antonelli, habría tomado ventaja sobre Red Bull Racing para 2026.

Red Bull cuenta con una versión del truco en sus propios motores, producto de la incorporación de un ex empleado de Mercedes que trajo consigo la técnica. No obstante, poner en práctica esta maniobra resultó ser más complicado de lo previsto.

Según algunos medios, el equipo no ha logrado reproducir la tecnología con éxito, por lo que ha decidido adoptar una postura neutral en la reunión, mientras Ferrari, Honda y Audi se mostraron decididos a erradicarla.

El revuelo en torno al truco de compresión descubierto en Mercedes se intensifica, ya que la FIA tiene previsto debatir el asunto en una reunión especial el 22 de enero.

En este marco, Mercedes se verá directamente confrontado con Ferrari, Honda y Audi, mientras que Red Bull Ford ha decidido mantenerse al margen, según informa Formulapassion.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

