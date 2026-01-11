Mercedes podría evitar el RETIRO de Lewis Hamilton

Desde Mercedes han lanzado un mensaje que podría evitar el retiro de Lewis Hamilton.

En una entrevista con Maxim Magazine, George Russell advirtió que los pilotos que tratan una temporada de malos resultados como si fuera una “temporada perdida” corren el riesgo de no volver jamás a competir al máximo nivel.

La campaña de Hamilton en 2025 podría interpretarse justamente como esa “temporada perdida”. El exestrella de Mercedes admitió en julio que él y Ferrari ya habían desviado su atención hacia el coche de 2026, tras un desastroso fin de semana en el Gran Premio de Bélgica.

Cuando se le preguntó cómo afrontaba mentalmente una temporada en la que las chances de ganar el campeonato parecían remotas, Russell explicó: "Yo procuro entrar a cada carrera como si fuese la definitiva, dando el máximo en cada vuelta.

"Estoy convencido de que mi oportunidad llegará. No sé si será el próximo año, en dos, cinco o incluso diez años, pero debo rendir al máximo para estar listo cuando llegue ese momento."

La leyenda de la Fórmula 1 debe seguir luchando, independientemente de las posibilidades de subirse al podio con la Scuderia este año, ya que ceder hoy podría significar quedar atrapado en medio del pelotón sin posibilidad de resurgir.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

