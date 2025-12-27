close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Colapinto and Verstappen

Colapinto Noticias Hoy: Polémica con FIA; Su año 2025; Alpine revela dudas con sus pilotos

Colapinto Noticias Hoy: Polémica con FIA; Su año 2025; Alpine revela dudas con sus pilotos

Aloisio Hernández
Colapinto and Verstappen

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este viernes 26 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto Hoy: BOMBAZO - La FIA toma POLÉMICA decisión para 2026. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: ¿Quién tuvo el mejor año en F1 2025? ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: Alpine revela DUDAS para 2026. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1428 votos

Relacionado

Franco Colapinto Alpine

Últimas Noticias

Así sorprendió Charles Leclerc a un CAMPEÓN DEL MUNDO en Ferrari
Ferrari

Así sorprendió Charles Leclerc a un CAMPEÓN DEL MUNDO en Ferrari

  • hace 3 minutos
Checo Noticias Hoy: Problemas a Red Bull; Ponen a prueba a Ferrari; Cadillac gasta millones
Checo F1 Hoy

Checo Noticias Hoy: Problemas a Red Bull; Ponen a prueba a Ferrari; Cadillac gasta millones

  • 1 hour ago
Colapinto Noticias Hoy: Polémica con FIA; Su año 2025; Alpine revela dudas con sus pilotos
F1 Colapinto Hoy

Colapinto Noticias Hoy: Polémica con FIA; Su año 2025; Alpine revela dudas con sus pilotos

  • 1 hour ago
El RÉCORD de Checo Pérez que NADIE en la F1 2025 tiene
Cadillac

El RÉCORD de Checo Pérez que NADIE en la F1 2025 tiene

  • 1 hour ago
Cadillac, dispuesto a GASTAR MILLONES para hacer brillar a Checo Pérez
Cadillac

Cadillac, dispuesto a GASTAR MILLONES para hacer brillar a Checo Pérez

  • 2 hours ago
Cadillac pone a PRUEBA a Ferrari y el resultado EMOCIONA a Checo Pérez
Cadillac

Cadillac pone a PRUEBA a Ferrari y el resultado EMOCIONA a Checo Pérez

  • 2 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
25.000+ views

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026

  • 13 diciembre
 Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
7.500+ views

Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026

  • 12 diciembre
 IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
7.500+ views

IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato

  • 10 diciembre
 Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
5.000+ views

Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona

  • 7 diciembre
 ¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
2.500+ views

¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine

  • 17 diciembre
 BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
2.500+ views

BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso

  • 24 diciembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x