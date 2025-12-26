En lugar de los clásicos galardones, te traemos una lista navideña inspirada en Santa: ¡la lista de los buenos y los malos de la F1, con Franco Colapinto, Fernando Alonso y Carlos Sainz como protagonistas!

Olvidémonos de los habituales premios y celebremos la temporada con un toque festivo. En orden de campeonato (porque hacerlo alfabéticamente era demasiado lío), te presentamos la lista OFICIAL 2025 de la F1... y lo que cada piloto encontrará bajo el árbol.

Carlos Sainz

Buena listaUn cupón para tres horas de karaoke en Rowans (Finsbury Park)

Tras dejar Ferrari y adaptarse a un nuevo entorno, Carlos Sainz Jr. sigue siendo uno de los pilotos más carismáticos de la parrilla. Además, consiguió el mejor resultado completo para Williams desde 2017. Se merece disfrutar al máximo y dejar su huella en las pistas.

Fernando Alonso

Mala listaSeguir emparejado con Lance Stroll

Aunque Alonso se muestra cascarrabias cuando no le provocan, no podemos ser más duros con él de lo que ya lo es su contrato con Aston Martin. Su situación se mantiene, sin merecer un castigo mayor.

Franco Colapinto

Mala listaPerder cuatro letras de su nombre hasta quedar como RC Cola-pinto

No es culpa de Colapinto que Alpine se muestre inconstante y haya abandonado a Jack Doohan después de apenas seis carreras. Sin embargo, su falta de puntos durante el resto de la temporada, acompañado de varios accidentes en clasificaciones y entrenamientos, le ha costado un lugar en la lista de los malos.

Buena listaYa lo tiene

La mejor ayuda que un piloto puede brindarle a su equipo es devolver todo el equipamiento de fin de temporada a la fábrica. Norris cumplió a la perfección este año, lo que le asigna desde el inicio un sitio en la lista de los buenos. Claro que, como es su trabajo, solo le toca recibir su trofeo réplica en Navidad.

Mala listaPolvo antipruriginoso en su asiento de sim racing

¡No puedes chocar a propósito con otro coche! Esa regla es elemental y si la infringes, no hay sitio para ti en la lista de los buenos.

Oscar Piastri

Buena listaUna canasta de papayas

Piastri hizo exactamente lo que se esperaba de él durante todo el año. Hacer lo correcto cuando tus instintos te empujan a lo contrario no es nada fácil. Por ello, se merece estar en la lista de los buenos.

Mala listaTendrá que vestir siempre con colores primarios

Russell disfrutó de la mejor temporada de su carrera en 2025, pero casi pasó desapercibido. Aunque sus maniobras en silencio pueden parecer elegantes, sus enfrentamientos en la primera mitad del año y su melancolía veraniega cuando Mercedes respaldó a Max dejaron una huella poco favorable.

Buena listaDulces para Leo

Con una sonrisa constante y siete podios en una temporada complicada para Ferrari, Leclerc se esforzó por cuidar su coche y aliviar la presión de los mecánicos. A pesar de un par de DNFs provocados por choques –que claramente no fueron por su culpa– su buen comportamiento le permitió ganar un sitio entre los buenos.

Buena listaUna máquina del tiempo

No podemos poner a Lewis en la lista de los malos sin hundirnos en la pena de verlo recogiendo carbón bajo el árbol en pijama. Mejor le regalamos la posibilidad de retroceder unos años y recordar lo que significa disfrutar al volante de un gran coche.

Kimi Antonelli

Buena listaAlgunos dulces

No se puede incluir a un adolescente en la lista de los malos. No es cuestión de ser duro; es parte del encanto juvenil de Kimi, que le permite ganarse un sitio entre los buenos.

Alex Albon

Buena listaAmnistía en la factura veterinaria

Este año, en lugar de carbón, a la familia Albon le toca un respiro para el hombre que convive con once gatos, dos caballos y un perro. Con su sólida actuación junto a un compañero de primer nivel en Williams, demostró que puede competir a la altura.

Nico Hulkenberg

Buena listaQuizás... un poco de buena suerte con Audi

Aunque estuvo tentador incluirlo entre los malos al ver que tuvo que modificar el récord de más tiempo sin podio hasta su 239ª carrera en Silverstone, preferimos ser generosos hoy. Su esfuerzo y desempeño le ganan un lugar en la lista de los buenos.

Isack Hadjar

Buena listaUn nuevo sistema de cinturón de seguridad

Hadjar, a pesar de soltar comentarios animados por los radios, se ha ganado la simpatía por su gran temporada como novato. Eso sí, sus ajustes constantes en la cabina han sido notables. Ojalá el equipo principal de Red Bull pueda resolver esos detalles para que siga brillando.

Ollie Bearman

Mala listaClases de dicción

Lo sentimos, pero aunque no sea culpa intencionada, su acento continental—fruto de haber vivido en Italia durante la adolescencia—suena forzado y no encaja. Ollie, vienes de Chelmsford; es hora de pulir esa pronunciación para que suene más natural.

Liam Lawson

Mala listaSer confundido con australiano durante seis meses

Muchas de las travesuras de Lawson se pueden explicar por la exuberancia juvenil. Quizás el rol de ser el compañero mayor en Racing Bulls el próximo año le ayude a madurar, pero de momento, Liam, ¡se nota que eres australiano!

Mala listaQuedar ensombrecido por su compañero (otra vez)

Si me pidieran recordar algún aspecto sobresaliente de la temporada 2025 de Esteban Ocon, me quedaría en blanco. Sus actuaciones han quedado eclipsadas y eso lo sitúa en el lado menos favorable de nuestra evaluación.

Lance Stroll

Mala listaConfinamiento durante un mes

¿Qué más se puede decir de Lance Stroll a estas alturas? No cuenta con lo necesario para formar parte del exclusivo grupo de 22 pilotos de la F1. Permanecerá en la parrilla mientras su padre siga dirigiendo su equipo, y eso es todo.

Buena listaUn buen rato en el paddock en 2026

Tsunoda fue puesto en una situación casi imposible este año, obligado a conducir un monoplaza que muchos consideraban un veneno, y se le pidió dar lo mejor de sí. Aunque los resultados no fueron brillantes, el joven de 25 años peleó hasta el final. Como reserva y piloto de pruebas en 2026, podría tener una temporada tan positiva como la de Valtteri Bottas.

Mala listaAlpine seguirá resultando deprimente

Aburrido y típicamente francés, Gasly se ve obligado a trabajar para Flavio Briatore. La situación parece no mejorar, y ser parte de un entorno tan desalentador no ayuda a levantar el ánimo.

Gabriel Bortoleto

Buena listaUna matrícula personalizada “Bort” de Itchy and Scratchy Land

Aunque las clasificaciones oficiales no lo reflejan, Bortoleto fue uno de los novatos más prometedores de 2025. Es muy querido tanto en el paddock como entre los aficionados, y su rapidez y humildad le han ganado un lugar sin duda en la lista de los buenos.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

