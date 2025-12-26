BOMBAZO: La FIA toma POLÉMICA decisión con Franco Colapinto para 2026
La FIA ha tomado una polémica decisión que impacta a Franco Colapinto para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.
El beneficio que han descubierto Mercedes y Red Bull con la nueva relación de compresión en la unidad de potencia 2026 ha sido validado como legal por la FIA, según informa Motorsport.com.
La FIA no mostrará intención de intervenir y considera legales los motores de Mercedes y Red Bull Powertrains siempre que alcancen rigurosamente la relación de 16:1 durante los controles. Esto implica que la variación de la relación en carrera no afecta la legalidad del motor.
Ferrari, Audi y Honda han pedido una solución, ya que no pueden implementar la innovación antes del inicio de la temporada, mientras algunos equipos han optado por comenzar inmediatamente a buscar una forma de recuperar terreno, e incluso se baraja la posibilidad de presentar una protesta.
Recordar que Alpine llevará motor de Mercedes en la próxima campaña, por lo que cualquier decisión con su unidad de potencia terminará por impactar al corredor argentino y su equipo.
Relacionado: ATENCIÓN Franco Colapinto: ¡Buscan COMPRAR Alpine para 2026!
¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?
Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.
De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".
Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.
Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.
