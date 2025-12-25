ATENCIÓN Franco Colapinto: ¡Buscan COMPRAR Alpine para 2026!

Ha sido revelado que Alpine, equipo de Franco Colapinto, podría vender uno de sus autos.

Según informa AS-web, Audi y Aston Martin están en conversaciones con la escudería francesa para hacerse con la A524, el monoplaza que se utilizó en 2024. Este vehículo podría emplearse en los días TPC, sesiones organizadas fuera de los fines de semana de carrera para brindar tiempo extra a los pilotos jóvenes sin sobrecargar el programa oficial de pruebas.

Cada equipo dispone de un máximo de 20 días TPC al año. Resulta especialmente interesante que Aston Martin esté considerando esta opción, ya que su equipo estuvo en la parrilla en 2024 y podría aprovechar el monoplaza.

Por otro lado, Audi debutará el próximo año como escudería independiente en la F1, ya que formalmente no contó con un coche propio en 2024, a pesar de haber competido bajo el nombre de Kick Sauber.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

