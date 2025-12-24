URGENTE: Franco Colapinto tendría NUEVO JEFE en F1

Franco Colapinto podría tener un nuevo jefe de equipo dentro de Alpine en la Fórmula 1.

Christian Horner, ex jefe de equipo de Red Bull, estaría preparando una “toma total” de un equipo de F1 para volver a la competición. Según informa el periódico holandés De Telegraaf, el exdirector ya ha entablado conversaciones con Alpine para explorar un nuevo papel.

El veterano de 52 años aspira a tener cierta propiedad dentro del equipo, e incluso se comenta que podría estar interesado en adquirir hasta un 24% de participación, en caso de que Otro Capital ponga a la venta esa porción de acciones.

Otro informe, publicado por el periodista suizo de F1 Roger Benoit en Blick, corrobora esta información y puntualiza que “en Alpine, el ex Red Bull quiere involucrarse y aspira a tomar el control por completo en breve.”

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

