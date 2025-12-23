close global

Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

La BRONCA de Franco Colapinto por CULPA de Checo Pérez

Aloisio Hernández
Franco Colapinto reveló por qué sintió una bronca por culpa de Sergio Pérez cuándo veía competir al mexicano.

En una entrevista con uno de sus patrocinadores, el corredor argentino de Alpine declaró lo siguiente sobre la manera en que se inspiró gracias al corredor mexicano y su amplia trayectoria en la máxima categoría.

"Cuando era tan chiquito, lo que soñaba era un día manejar en la Fórmula 1 y tener la chance de estar ahí, lo que había por la tele. No tenía un piloto argentino para apoyar, pero tenía a Checo, Fernando.

"Checo era el más cercano a nosotros y era el piloto que yo realmente bancaba y quería que le vaya bien y que me calentaba si le pasaba algo y si no le iba bien esa semana.

"Para mí lo más especial, además de haber cumplido mi sueño, es darle a tantos chicos que capaz están en la situación en que estaba yo, o tenía 8, 9 años, la chance de poder bancar a un piloto de su país", confesó.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1327 votos

