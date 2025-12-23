BOMBAZO Checo Pérez: ¡Cadillac cambia a Ferrari por McLaren para 2026!
BOMBAZO Checo Pérez: ¡Cadillac cambia a Ferrari por McLaren para 2026!
Cadillac, equipo de Sergio Pérez, habría cambiado a Ferrari por McLaren para la temporada 2026 de la Fórmula 1.
De acuerdo con información revelada por AutoRacer.it, el equipo estadounidense habría tomado una crucial decisión sobre su asociación con la Scuderia de cara al siguiente campeonato.
"CADILLAC: Motor Ferrari pero caja de cambios independiente para mayor libertad, similar a la de McLaren con Mercedes. El coche de 2026 será conservador. Se probó en el banco de pruebas mucho antes que los mejores equipos", informaron.
Relacionado: URGENTE: Ferrari le dará un MOTOR LENTO a Checo Pérez y Cadillac
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
BOMBAZO Checo Pérez: ¡Cadillac cambia a Ferrari por McLaren para 2026!
- 1 hour ago
La BRONCA de Franco Colapinto por CULPA de Checo Pérez
- hace 15 minutos
NUEVA información del Alpine 2026 de Franco Colapinto
- 2 hours ago
F1 Hoy: Alonso recibirá algo nunca visto en Aston Martin; Checo y Cadillac roban estrella de Ferrari
- 3 hours ago
¡INJUSTICIA total! Colapinto es robado de prestigioso premio de automovilismo en Argentina
- Hoy 19:00
La RESPUESTA de Ferrari a los BERRINCHES de Lewis Hamilton
- Hoy 17:56
Más leído
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
- 3 diciembre
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
- 10 diciembre
Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
- 7 diciembre
MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi
- 6 diciembre