Sergio Perez, Charles Leclerc, 2024, Generic

BOMBAZO Checo Pérez: ¡Cadillac cambia a Ferrari por McLaren para 2026!

BOMBAZO Checo Pérez: ¡Cadillac cambia a Ferrari por McLaren para 2026!

Aloisio Hernández
Sergio Perez, Charles Leclerc, 2024, Generic

Cadillac, equipo de Sergio Pérez, habría cambiado a Ferrari por McLaren para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con información revelada por AutoRacer.it, el equipo estadounidense habría tomado una crucial decisión sobre su asociación con la Scuderia de cara al siguiente campeonato.

"CADILLAC: Motor Ferrari pero caja de cambios independiente para mayor libertad, similar a la de McLaren con Mercedes. El coche de 2026 será conservador. Se probó en el banco de pruebas mucho antes que los mejores equipos", informaron.

Relacionado: URGENTE: Ferrari le dará un MOTOR LENTO a Checo Pérez y Cadillac

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1327 votos

Ferrari Sergio Pérez McLaren Cadillac

