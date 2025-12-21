Sergio Pérez y Cadillac podrían recibir un motor de Ferrari que ponga otras prioridades antes que la velocidad.

Fred Vasseur, jefe de equipo de la Scuderia, dijo lo siguiente en declaraciones publicadas por Motorsport: “En vísperas de un cambio técnico tan radical, el aspecto más importante es recorrer kilómetros.

"En la fase de inicio la búsqueda del rendimiento no es prioritaria. Tener la posibilidad de moler kilómetros permite validar las opciones técnicas en términos de fiabilidad, luego, una vez completado este proceso, se pasará a la búsqueda del rendimiento.

"Dicho esto, no creo que en las pruebas de Barcelona veamos "mule car", pero digamos una A específica, a la que seguirán inmediatamente después de otras", comentó.

Relacionado: OFICIAL: Ferrari hace el anuncio MÁS ESPERADO para 2026

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!