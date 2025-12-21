close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Sergio Perez, Red Bull, Austria, 2024

URGENTE: Ferrari le dará un MOTOR LENTO a Checo Pérez y Cadillac

URGENTE: Ferrari le dará un MOTOR LENTO a Checo Pérez y Cadillac

Aloisio Hernández
Sergio Perez, Red Bull, Austria, 2024

Sergio Pérez y Cadillac podrían recibir un motor de Ferrari que ponga otras prioridades antes que la velocidad.

Fred Vasseur, jefe de equipo de la Scuderia, dijo lo siguiente en declaraciones publicadas por Motorsport: “En vísperas de un cambio técnico tan radical, el aspecto más importante es recorrer kilómetros.

"En la fase de inicio la búsqueda del rendimiento no es prioritaria. Tener la posibilidad de moler kilómetros permite validar las opciones técnicas en términos de fiabilidad, luego, una vez completado este proceso, se pasará a la búsqueda del rendimiento.

"Dicho esto, no creo que en las pruebas de Barcelona veamos "mule car", pero digamos una A específica, a la que seguirán inmediatamente después de otras", comentó.

Relacionado: OFICIAL: Ferrari hace el anuncio MÁS ESPERADO para 2026

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1271 votos

Relacionado

Ferrari Sergio Pérez Cadillac

Últimas Noticias

Desde Argentina aseguran que Alpine FRENÓ a Franco Colapinto
Alpine

Desde Argentina aseguran que Alpine FRENÓ a Franco Colapinto

  • hace 8 minutos
Red Bull

"PENSÓ QUE ERA ESPECIAL": El mensaje desde Red Bull a Checo Pérez

  • hace 33 minutos
Franco Colapinto y Alpine SE ADELANTAN al resto para 2026
Alpine

Franco Colapinto y Alpine SE ADELANTAN al resto para 2026

  • hace 49 minutos
¡Red Bull se deshace del LEGADO de Checo Pérez!
Red Bull

¡Red Bull se deshace del LEGADO de Checo Pérez!

  • 1 hour ago
La decisión de Lewis Hamilton que podría SALVAR o ARRUINAR a Ferrari
Ferrari

La decisión de Lewis Hamilton que podría SALVAR o ARRUINAR a Ferrari

  • 1 hour ago
CAMPEÓN de F1 asegura que Lewis Hamilton
Ferrari

CAMPEÓN de F1 asegura que Lewis Hamilton "DEBE IRSE"

  • 2 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
25.000+ views

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026

  • 13 diciembre
 CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
15.000+ views

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • 3 diciembre
 Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
7.500+ views

Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026

  • 12 diciembre
 IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
7.500+ views

IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato

  • 10 diciembre
 Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
5.000+ views

Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona

  • 7 diciembre
 MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi
2.500+ views

MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi

  • 6 diciembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x