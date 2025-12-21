URGENTE: Ferrari le dará un MOTOR LENTO a Checo Pérez y Cadillac
URGENTE: Ferrari le dará un MOTOR LENTO a Checo Pérez y Cadillac
Sergio Pérez y Cadillac podrían recibir un motor de Ferrari que ponga otras prioridades antes que la velocidad.
Fred Vasseur, jefe de equipo de la Scuderia, dijo lo siguiente en declaraciones publicadas por Motorsport: “En vísperas de un cambio técnico tan radical, el aspecto más importante es recorrer kilómetros.
"En la fase de inicio la búsqueda del rendimiento no es prioritaria. Tener la posibilidad de moler kilómetros permite validar las opciones técnicas en términos de fiabilidad, luego, una vez completado este proceso, se pasará a la búsqueda del rendimiento.
"Dicho esto, no creo que en las pruebas de Barcelona veamos "mule car", pero digamos una A específica, a la que seguirán inmediatamente después de otras", comentó.
Relacionado: OFICIAL: Ferrari hace el anuncio MÁS ESPERADO para 2026
¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?
Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.
"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.
"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Desde Argentina aseguran que Alpine FRENÓ a Franco Colapinto
- hace 8 minutos
"PENSÓ QUE ERA ESPECIAL": El mensaje desde Red Bull a Checo Pérez
- hace 33 minutos
Franco Colapinto y Alpine SE ADELANTAN al resto para 2026
- hace 49 minutos
¡Red Bull se deshace del LEGADO de Checo Pérez!
- 1 hour ago
La decisión de Lewis Hamilton que podría SALVAR o ARRUINAR a Ferrari
- 1 hour ago
CAMPEÓN de F1 asegura que Lewis Hamilton "DEBE IRSE"
- 2 hours ago
Más leído
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
- 3 diciembre
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
- 10 diciembre
Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
- 7 diciembre
MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi
- 6 diciembre