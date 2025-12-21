OFICIAL: Ferrari hace el anuncio MÁS ESPERADO para 2026

Ferrari ha anunciado la fecha de lanzamiento de su coche 2026, tras la implementación de importantes cambios normativos en la Fórmula 1.

El equipo dispone de tan solo tres días entre la presentación oficial y el inicio de las pruebas privadas en Barcelona. La nueva máquina se dará a conocer el 23 de enero, y Fred Vasseur, director del equipo, ha descrito esta estrategia de última hora como “agresiva”.

Para el jefe de Ferrari, lo verdaderamente arriesgado es posponer al máximo la difusión de los planos y presentarse en Barcelona o Bahréin con un coche prácticamente ensamblado en el garaje.

Terminar el montaje con un mes de antelación se considera, en cambio, una opción conservadora. Por eso, en Ferrari se apuesta decididamente por el riesgo: finalizarán la construcción el 22 de enero, justo un día antes del lanzamiento.

A pesar de sus diferencias, Vasseur confía en que, al enfrentar este nuevo escenario, todos los equipos adoptarán enfoques similares, marcando el inicio de una temporada en la que cada decisión contará.

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Leclerc con Ferrari?

Hay muchos rumores sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari, pero vamos a recordar hasta cuándo se extiende su vínculo con la Scuderia.

De acuerdo con información de RMC, al monegasco todavía le quedan varios años con el equipo rojo, aunque no se descarta una salida anticipada: "Webber confirma indirectamente que Ferrari es una opción, también porque en Maranello tienen que hacer frente a un 2027 en el que Leclerc podría irse, a pesar de un contrato con vencimiento en 2029, pero tiene que hacer frente a la salida de Lewis Hamilton para quien el 2026 representa el punto de no retorno.

"Si ganara, habría cumplido su misión. Si perdiera, sería el momento de dejarlo todo definitivamente. Y por eso en Maranello la opción Carlos Sainz sigue sobre la mesa y esto explica por qué el español nunca ha dicho nada en contra de Ferrari, aunque en privado no ha ocultado los gruñidos sobre algunas cosas que circularon hace algún tiempo", informaron.

Todo quedará por ver en la temporada 2026 si es que la Scuderia puede finalmente darle un auto de campeonato al monegasco.

