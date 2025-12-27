Alpine revela DUDAS con Franco Colapinto para 2026

Alpine ha revelado las dudas que tiene con Franco Colapinto y Pierre Gasly para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

Steve Nielsen, jefe de equipo, habló en entrevista con Motorsport sobre el panorama de la escudería para la siguiente temporada y las expectativas con el rendimiento del monoplaza.

Esto fue lo que dijo: "Creo que cuando el coche es bueno, los pilotos son perfectamente capaces de ofrecer lo que el coche puede dar, ambos pilotos. Necesitamos hacer un coche mucho mejor en 2026.

"Entonces veremos si los pilotos son capaces de acompañarlo", comentó el directivo de la escudería del corredor argentino.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

