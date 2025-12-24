Colapinto Noticias Hoy: Dura derrota; Novedades del motor; Bronca por Checo Pérez
Colapinto Noticias Hoy: Dura derrota; Novedades del motor; Bronca por Checo Pérez
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 23 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto F1: Es vencido por Agustín Canapino por prestigioso premio de automovilismo. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto Hoy: NUEVA información del Alpine 2026 del argentino. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto Hoy: La BRONCA del argentino por CULPA de Checo Pérez. ::: LEER MÁS
