close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Colapinto, socials

Colapinto Noticias Hoy: Dura derrota; Novedades del motor; Bronca por Checo Pérez

Colapinto Noticias Hoy: Dura derrota; Novedades del motor; Bronca por Checo Pérez

Aloisio Hernández
Colapinto, socials

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 23 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: Es vencido por Agustín Canapino por prestigioso premio de automovilismo. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: NUEVA información del Alpine 2026 del argentino. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: La BRONCA del argentino por CULPA de Checo Pérez. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1342 votos

Relacionado

Franco Colapinto Alpine

Últimas Noticias

ATENCIÓN CHECO PÉREZ: ¡Se filtra el diseño de Cadillac en F1 para 2026!
Cadillac

ATENCIÓN CHECO PÉREZ: ¡Se filtra el diseño de Cadillac en F1 para 2026!

  • 3 hours ago
Kimi Antonelli revela la DECISIÓN que le SALVÓ su asiento en Mercedes
Mercedes

Kimi Antonelli revela la DECISIÓN que le SALVÓ su asiento en Mercedes

  • 1 hour ago
ESCÁNDALO: Kimi Antonelli confiesa que Mercedes lo llevó A LAS LÁGRIMAS
Mercedes

ESCÁNDALO: Kimi Antonelli confiesa que Mercedes lo llevó A LAS LÁGRIMAS

  • 1 hour ago
Checo Noticias Hoy: Fichaje de Ferrari; Se cambian a McLaren; Diseño filtrado
Checo F1 Hoy

Checo Noticias Hoy: Fichaje de Ferrari; Se cambian a McLaren; Diseño filtrado

  • 1 hour ago
Colapinto Noticias Hoy: Dura derrota; Novedades del motor; Bronca por Checo Pérez
F1 Colapinto Hoy

Colapinto Noticias Hoy: Dura derrota; Novedades del motor; Bronca por Checo Pérez

  • 2 hours ago
BOMBAZO Checo Pérez: ¡Cadillac cambia a Ferrari por McLaren para 2026!
Cadillac

BOMBAZO Checo Pérez: ¡Cadillac cambia a Ferrari por McLaren para 2026!

  • Ayer 22:00
MÃ¡s noticias

Más leído

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
25.000+ views

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026

  • 13 diciembre
 Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
7.500+ views

Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026

  • 12 diciembre
 IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
7.500+ views

IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato

  • 10 diciembre
 Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
5.000+ views

Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona

  • 7 diciembre
 MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi
2.500+ views

MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi

  • 6 diciembre
 ¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
2.500+ views

¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine

  • 17 diciembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x