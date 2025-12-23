¡INJUSTICIA total! Colapinto es robado de prestigioso premio de automovilismo en Argentina

Franco Colapinto ha sufrido un importante revés dentro de su natal Argentina, ya que han entregado un premio a un automovilista de calidad inferior a la del piloto de Alpine, Agustín Canapino.

Canapino se hizo acreedor al Olimpia de Plata entregado al mejor representante de automovilismo, después de haber tenido cierta dosis de éxito en la categoría en la que conduce, que por cierto es muy alejada de la Fórmula 1.

En este caso, aparentemente no se valoró como correspondía el increíble mérito por sí solo de Franco de ser uno de los 20 pilotos que son parte activa de la categoría reina.

No quedará para Franco más que usar esto como motivación para la siguiente temporada y demostrar a sus compatriotas el error cometido en la entrega de ese premio.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

