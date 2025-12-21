La TRAICIÓN que podría ARRUINAR el 2026 de Franco Colapinto

Franco Colapinto podría enfrentar problemas en el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1 gracias a una traición.

En las últimas horas se habló de que Ferrari y otros equipos habrían acusado a la FIA que el equipo alemán y Red Bull habrían roto una parte del reglamento de motores.

Ahora, según la información de Motorsport.com, esto habría sucedido gracias a un ex empleado de Mercedes que habría filtrado la información. La FIA ya respondió que se reunirá pronto ante la posibilidad de tomar acciones.

Recordar que Alpine y Colapinto usarán motores Mercedes, señalados como la posible referencia para el inicio de temporada. Si la FIA toma acciones en contra de ese motor, el rendimiento del piloto argentino se vería afectado.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

