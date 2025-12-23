NUEVA información del Alpine 2026 de Franco Colapinto
Ha salido a la luz nueva información sobre el monoplaza 2026 de Franco Colapinto con Alpine.
Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, reveló información en Motorsport sobre el motor que usará el monoplaza del corredor argentino en el próximo campeonato mundial de la Fórmula 1.
"Ojalá se repita lo de 2014, nunca se sabe. He pasado bastante tiempo en la fábrica, he visto el progreso en el túnel de viento y también en el banco de pruebas del motor, parece prometedor", dijo el italiano.
Recordar que el motor Mercedes será usado por otros tres equipos, por lo que cualquier cambio en el rendimiento afectará a esas escudería y sus pilotos.
¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?
Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.
De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".
Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.
Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.
