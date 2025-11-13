Colapinto Noticias Hoy: Defiende a Bortoleto; Peor noticia para 2026; Culpa a Alpine

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este miércoles 12 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: Defiende a Gabriel Bortoleto de las irresponsabilidades de Lance Stroll. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: Recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: Confiesa que "no podía dormir" por CULPA de Alpine. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!