Franco Colapinto reconoció los efectos que tuvo por culpa de la incertidumbre de la renovación en Alpine.

Cuestionado durante una entrevista con Telefe, el corredor argentino reveló detalles detrás de su situación en la escudería francesa: “Me costaba mucho dormir, ahora con la renovación voy a poder dormir mas tranquilo.

“No tener nada asegurado, no saber si vas a correr la carrera siguiente, eso te genera incertidumbre. Sueño con estar consistentemente en los puntos. Creo que tenemos un buen auto para pelear por puntos en muchas carreras.

"Y es lo que queremos. El equipo está trabajando mucho para que sea un buen auto", señaló.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

