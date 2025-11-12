Franco Colapinto recibió terribles noticias de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1 con Alpine.

Jorge Peiró, reconocido periodista de automovilismo, compartió su pronóstico con respecto al rendimiento que podría tener la escudería del corredor sudamericano en la próxima temporada.

Esto fue lo que dijo: "No, sexto, séptimo yo no lo compro por nada del mundo, me parece una barbaridad. Y también es un equipo que tenía el plan de cinco años, de de cien carreras, y mirad dónde están.

"Briatore es excesivamente optimista. Sí que compro, a lo mejor, sexto equipo, que eso es cerca de punto, si Williams no va tan bien, como dicen, que no cuento yo, sino como dicen por ahí, pero ya están ahí.

"Bueno, oye, es el once, de ser diecinueve veinte, el once doce, no está mal, en alguna carrera pescas puntos y depende del circuito también. O sea, eso lo compro. Sextos, séptimos me parece un porro tremendo, es inviable. Ya cuentas con con Mercedes, McLaren, Ferrari, Aston, ya son, o sea, es imposible", comentó.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

