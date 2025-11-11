¡INDIGNACIÓN en redes por ataque de Alpine a Franco Colapinto!

Las redes sociales han explotado en indignación por una publicación de Alpine que muchos tomaron como un ataque contra Franco Colapinto.

La escudería francesa publicó en sus redes sociales una imagen luego de terminar el pasado Gran Premio de Brasil del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1 con los puntos correspondientes y la posición de sus pilotos.

El enojo de los seguidores del corredor argentino fue a causa de que pusieron en un lado que Pierre había sumado dos puntos en la carrera de Interlagos y, en el otro lado, pusieron una fotografía de Colapinto junto a una leyenda en la que se menciona que no sumó puntos era varias carreras.

En los comentarios de la publicación se llenó de aficionados indignados por creer innecesario resaltar que Colapinto no ha podido sumar ninguna unidad hasta el momento.

Relacionado: ESCÁNDALO: ¡Alpine acepta la CONSPIRACIÓN contra Franco Colapinto!

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!