Alpine reconoció que dentro del equipo había elementos que no daban el visto bueno a la continuidad de Franco Colapinto.

Flavio Briatore, en declaraciones a la prensa en el marco del anuncio de la renovación del corredor argentino, aceptó que el joven sudamericano tuvo que vencer varias adversidades dentro de la escudería francesa.

Esto fue lo que dijo: “Al principio, tenía a mucha gente en el equipo que no estaba convencida del rendimiento de Franco. He pasado mucho tiempo con Franco y he visto un cambio en él; la madurez en los últimos meses ha cambiado por completo.

"Habla conmigo como una persona diferente, con más responsabilidad. Entiende lo que está haciendo con el equipo, con la ingeniería. Realmente me ha sorprendido", comentó.

¿Por cuántos años extendió su contrato en Alpine Franco Colapinto?

Este viernes 7 de noviembre se anuncio de manera oficial que Franco Colapinto renovó su acuerdo con Alpine para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1 tras meses de rumores.

Aunque solamente se confirmó la presencia del argentino en la próxima campaña, la reconocida fuente AlpineClub_esp informó que la extensión de Colapinto es por un año.

Quedará por ver si el rendimiento de Franco en una nueva era con regulaciones diferentes le permite retener su asiento más allá de la siguiente temporada de la máxima categoría.

