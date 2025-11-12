¡Respaldo Sudamericano! Colapinto se lanza contra Aston Martin en DEFENSA de Bortoleto
Franco Colapinto se ha lanzado de nuevo al ataque contra Lance Stroll y su irresponsable forma de manejo en la pista
Gabriel Bortoleto se retiró del Gran Premio de Brasil tras estrellarse contra Lance Stroll durante la carrera. El incidente, que ocurrió en la primera vuelta, obligó al piloto brasileño a abandonar la competencia en su tierra natal. Colapinto, que presenció el choque de cerca, responsabilizó sin dudar a Stroll por lo sucedido.
La colisión se produjo cuando Gabriel Bortoleto, intentando escalar posiciones tras un accidente en la carrera sprint, se internó en el infield siguiendo a Stroll. Al llegar a Bico de Pato, Bortoleto optó por adelantar por la vía exterior, lo que llevó a que Stroll se desplazara hacia la izquierda y se ocasionara el choque.
Colapinto comentario con desdén: "Stroll siempre saca a la gente de la carrera. No mira en sus espejos, no deja el mínimo espacio y acaba arrastrando a Gabi contra el muro. Así es como actúa cada vez que compite."
Incidente en la primera vuelta
Bortoleto, por su parte, minimizó el suceso calificándolo simplemente como un incidente de carrera. Destacó que en sus duelos contra Stroll siempre había mostrado juego limpio: "Cada vez que lucho con él, actúa de forma correcta. Al final, es simplemente carrera."
Además, recordó que había superado a dos coches, incluido Lewis Hamilton, antes de encontrarse al lado de Stroll. "Él se abrió un poco más de lo que debía. Estremeció mi neumático delantero y terminé chocando contra el muro", relató. El piloto brasileño afirmó que, de haber tenido algo más de margen, habría tomado la curva mejor e incluso lo habría adelantado, ya que sus neumáticos estaban en mejores condiciones.
El choque impidió que Bortoleto pudiera terminar la carrera, a pesar de haber tenido un buen inicio. No obstante, supo valorar su rendimiento al arrancar: "Logré superar a dos coches, fue una maniobra excelente." Aun así, el piloto destacó que se trató de un incidente inherente a la competición y que no fue algo intencionado. En contraste, la postura de Colapinto resultó notablemente más crítica.
