Lewis Hamilton and Charles Leclerc

¡Charles Leclerc deja POLÉMICO mensaje al COMPARARSE con Lewis Hamilton!

¡Charles Leclerc deja POLÉMICO mensaje al COMPARARSE con Lewis Hamilton!

Aloisio Hernández
Lewis Hamilton and Charles Leclerc

Charles Leclerc dejó un polémico mensaje al compararse con Lewis Hamilton al compartir equipo en Ferrari.

En un video compartido en las redes sociales de la Scuderia de Maranello, esto fue lo que dijo el corredor monegasco sobre su compañero de equipo: “Intentaremos seguir siendo una inspiración para muchos de ustedes.

"Pero todavía necesito ganar algunos títulos antes de estar al mismo nivel que [le da un codazo a Lewis] como LH”, dijo entre risas el piloto de Mónaco. Un comentario que generó ruido entre los TIfosi.

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Leclerc con Ferrari?

Hay muchos rumores sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari, pero vamos a recordar hasta cuándo se extiende su vínculo con la Scuderia.

De acuerdo con información de RMC, al monegasco todavía le quedan varios años con el equipo rojo, aunque no se descarta una salida anticipada: "Webber confirma indirectamente que Ferrari es una opción, también porque en Maranello tienen que hacer frente a un 2027 en el que Leclerc podría irse, a pesar de un contrato con vencimiento en 2029, pero tiene que hacer frente a la salida de Lewis Hamilton para quien el 2026 representa el punto de no retorno.

"Si ganara, habría cumplido su misión. Si perdiera, sería el momento de dejarlo todo definitivamente. Y por eso en Maranello la opción Carlos Sainz sigue sobre la mesa y esto explica por qué el español nunca ha dicho nada en contra de Ferrari, aunque en privado no ha ocultado los gruñidos sobre algunas cosas que circularon hace algún tiempo", informaron.

Todo quedará por ver en la temporada 2026 si es que la Scuderia puede finalmente darle un auto de campeonato al monegasco.

