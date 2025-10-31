URGENTE: ¡Terribles noticias de Charles Leclerc y Ferrari para el GP de Brasil!

Charles Leclerc y Ferrari tendrían pésimas noticias de cara al próximo Gran Premio de Brasil en la Fórmula 1.

Según hemos podido saber a través del reporte publicado por FUnoAnalisiTecnica, en la Scuderia de Maranello estarían analizando tomar un castigo para el corredor monegasco en la siguiente ronda del campeonato.

Esto fue lo que informaron: "Después de la ronda en Brasil, la F1 hará una parada en Las Vegas, una especie de speedway urbano en el que la caballería de los motores será aún más determinante.

"Por lo tanto, no es improbable suponer que el equipo de Maranello ha identificado en la tierra del juego la última oportunidad para intentar borrar el cero en la caja de victorias de la temporada. O al menos ese podría ser el objetivo. En particular, esta decisión podría tomarse sobre el monoplaza de Charles Leclerc, ya que Lewis Hamilton ya ha cumplido una penalización en Bélgica", comentaron.

Relacionado: ESCÁNDALO: Ferrari reconoce BENEFICIO de la FIA en México

¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?

Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.

Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.

En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.

Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!