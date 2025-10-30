ESCÁNDALO: Ferrari reconoce BENEFICIO de la FIA en México

Ferrari aceptó que se vio beneficiado por una decisión de la FIA en el pasado Gran Premio de México.

Charles Leclerc se mostró enormemente aliviado cuando se activó el Virtual Safety Car (VSC) durante el Gran Premio de la Ciudad de México. El piloto de Ferrari sostiene que, de no haber intervenido el director de carrera, Rui Marques, neutralizando la competición, Max Verstappen habría arrebatado el segundo puesto.

"Estaba muy contento, realmente feliz", comentó Leclerc a Viaplay al ver activarse el VSC. "Los neumáticos medios no ofrecían el agarre suficiente; los blandos se sentían mucho mejores.

"Desde el momento en que cambié a los medios pensé: 'Esta segunda etapa será muy larga'. Cuando me di cuenta de que Max había optado por una estrategia inversa, supe que la lucha se volvería complicada. Siento que se lanzó rápidamente hacia mí, y en la penúltima vuelta se activó el safety car virtual.

"No puedo afirmar con certeza que me hubiera adelantado, pero es muy probable. Con la ventaja en neumáticos que tenía, logró un ritmo impresionante en el último sector, lo que hizo difícil mantenerlo detrás", apuntó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Leclerc con Ferrari?

Hay muchos rumores sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari, pero vamos a recordar hasta cuándo se extiende su vínculo con la Scuderia.

De acuerdo con información de RMC, al monegasco todavía le quedan varios años con el equipo rojo, aunque no se descarta una salida anticipada: "Webber confirma indirectamente que Ferrari es una opción, también porque en Maranello tienen que hacer frente a un 2027 en el que Leclerc podría irse, a pesar de un contrato con vencimiento en 2029, pero tiene que hacer frente a la salida de Lewis Hamilton para quien el 2026 representa el punto de no retorno.

"Si ganara, habría cumplido su misión. Si perdiera, sería el momento de dejarlo todo definitivamente. Y por eso en Maranello la opción Carlos Sainz sigue sobre la mesa y esto explica por qué el español nunca ha dicho nada en contra de Ferrari, aunque en privado no ha ocultado los gruñidos sobre algunas cosas que circularon hace algún tiempo", informaron.

Todo quedará por ver en la temporada 2026 si es que la Scuderia puede finalmente darle un auto de campeonato al monegasco.

