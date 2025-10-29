ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari toma DECISIÓN con el FUTURO de Lewis Hamilton!
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari toma DECISIÓN con el FUTURO de Lewis Hamilton!
Ferrari habría tomado una postura con respecto al futuro de Lewis Hamilton más allá de la duración de su contrato en Maranello.
De acuerdo con el reporte de ESPN, en la Scuderia no están convencidos con el rendimiento del siete veces campeón del mundo y la situación actual refleja el desastre que ha sido la temporada 2025.
Esto fue lo que informaron: "En cuanto a Hamilton, varias figuras importantes del paddock han sugerido a ESPN que, dado su rendimiento, al siete veces campeón del mundo no se le ofrecerá un nuevo contrato cuando el suyo expire a finales de 2026.
"Parece una predicción prematura, pero lo que está claro es que algo no ha funcionado entre el piloto británico y la escudería italiana este año, incluso si su ritmo absoluto en comparación con Leclerc no ha sido tan malo como algunos detractores han sugerido", señalaron.
Relacionado: CONFIRMADO: Charles Leclerc salvaría la TEMPORADA de Lewis Hamilton
¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Colapinto Noticias F1 Hoy: Paliza en Alpine; El equipo lo arruina; Le dan su merecido lugar
- hace 42 minutos
F1 Hoy: Aston Martin defiende a Alonso; Sainz revela la realidad de las reglas papaya de McLaren
- 1 hour ago
¡Checo Pérez responde la duda MÁS GRANDE sobre su FUTURO en F1!
- 2 hours ago
¡Aseguran que Alpine ARRUINA LOS LOGROS de Franco Colapinto!
- Ayer 21:00
URGENTE: ¡Cadillac toma el camino de McLaren con Checo Pérez para 2026!
- Ayer 20:00
La PALIZA de Franco Colapinto que le aseguró su CONTRATO en Alpine
- Ayer 19:00
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
- 21 octubre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
- 22 octubre
Colapinto recibe imponente APODO desde Italia
- 13 octubre
Verstappen, SIN RIVAL en pole; Sainz 9° y Alonso 10° para el Gran Premio de Estados Unidos
- 18 octubre