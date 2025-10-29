close global

﻿
Hamilton looking grateful in blue Ferrari kit at Italian GP

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari toma DECISIÓN con el FUTURO de Lewis Hamilton!

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari toma DECISIÓN con el FUTURO de Lewis Hamilton!

Aloisio Hernández
Hamilton looking grateful in blue Ferrari kit at Italian GP

Ferrari habría tomado una postura con respecto al futuro de Lewis Hamilton más allá de la duración de su contrato en Maranello.

De acuerdo con el reporte de ESPN, en la Scuderia no están convencidos con el rendimiento del siete veces campeón del mundo y la situación actual refleja el desastre que ha sido la temporada 2025.

Esto fue lo que informaron: "En cuanto a Hamilton, varias figuras importantes del paddock han sugerido a ESPN que, dado su rendimiento, al siete veces campeón del mundo no se le ofrecerá un nuevo contrato cuando el suyo expire a finales de 2026.

"Parece una predicción prematura, pero lo que está claro es que algo no ha funcionado entre el piloto británico y la escudería italiana este año, incluso si su ritmo absoluto en comparación con Leclerc no ha sido tan malo como algunos detractores han sugerido", señalaron.

Relacionado: CONFIRMADO: Charles Leclerc salvaría la TEMPORADA de Lewis Hamilton

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Fórmula 1 Ferrari Lewis Hamilton

Clasificación F1

