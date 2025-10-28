CONFIRMADO: Charles Leclerc salvaría la TEMPORADA de Lewis Hamilton

Se ha confirmado que Charles Leclerc pudo haber salvado la temporada de Lewis Hamilton en la Fórmula 1.

De acuerdo con información de AutoRacer.it, el corredor monegasco habría hecho cambios en el auto que ahora ya han entregado resultados: "En México también se confirmó el pequeño paso adelante, tras los cambios probados durante la carrera sprint en Austin por Charles Leclerc.

"La nueva suspensión trasera proporcionó una buena estabilidad de frenado, pero una sensibilidad limitada al salir de las curvas. Esta es una fase crucial en la que Leclerc suele jugar desde el vértice.

"Los ajustes realizados en el sistema de frenado por cable y la migración de frenado ayudaron a Leclerc a recuperar una mejor sensación del coche", señalaron tras el GP de México.

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Leclerc con Ferrari?

Hay muchos rumores sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari, pero vamos a recordar hasta cuándo se extiende su vínculo con la Scuderia.

De acuerdo con información de RMC, al monegasco todavía le quedan varios años con el equipo rojo, aunque no se descarta una salida anticipada: "Webber confirma indirectamente que Ferrari es una opción, también porque en Maranello tienen que hacer frente a un 2027 en el que Leclerc podría irse, a pesar de un contrato con vencimiento en 2029, pero tiene que hacer frente a la salida de Lewis Hamilton para quien el 2026 representa el punto de no retorno.

"Si ganara, habría cumplido su misión. Si perdiera, sería el momento de dejarlo todo definitivamente. Y por eso en Maranello la opción Carlos Sainz sigue sobre la mesa y esto explica por qué el español nunca ha dicho nada en contra de Ferrari, aunque en privado no ha ocultado los gruñidos sobre algunas cosas que circularon hace algún tiempo", informaron.

Todo quedará por ver en la temporada 2026 si es que la Scuderia puede finalmente darle un auto de campeonato al monegasco.

