Kimi Antonelli, a 13 puntos de ROMPER RÉCORD de Lewis Hamilton en F1

Andrea Kimi Antonelli está cada vez más cerca de superar una marca histórica de Lewis Hamilton en la Fórmula 1

El corredor italiano está muy cerca de romper uno de los récords más impresionantes del siete veces campeón del mundo. Se trata del número de puntos hechos por un novato en su primera temporada de la F1.

En 2007, el británico de Stevenage logró hacer 109 puntos, aunque debemos señalar que fue con un sistema de puntos distintos al de hoy en día. Antonelli, con varias carreras restantes, ya cuenta con 97.

Por lo tanto, el corredor de Mercedes en la temporada 2025 está a tan solo 13 puntos de distancia para establecer una nueva marca y superar a uno de los mejores en la historia de la máxima categoría.

Relacionado: ¡Aseguran que Kimi Antonelli SETENCIÓ el FUTURO de Max Verstappen!

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!