Franco Colapinto, 2024, Generic, Photoshop

Colapinto Noticias F1 Hoy: Paliza en Alpine; El equipo lo arruina; Le dan su merecido lugar

Colapinto Noticias F1 Hoy: Paliza en Alpine; El equipo lo arruina; Le dan su merecido lugar

Aloisio Hernández
Franco Colapinto, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este miércoles 29 de octubre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: Flavio Briatore lo pone a la altura de Pierre Gasly en Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: La PALIZA que le aseguró su CONTRATO en Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: ¡Aseguran que Alpine ARRUINA LOS LOGROS del argentino! ::: LEER MÁS

Últimas Noticias

F1 Colapinto Hoy

Colapinto Noticias F1 Hoy: Paliza en Alpine; El equipo lo arruina; Le dan su merecido lugar
  • hace 43 minutos

  • hace 43 minutos
F1 Hoy: Aston Martin defiende a Alonso; Sainz revela la realidad de las reglas papaya de McLaren
Formula 1

F1 Hoy: Aston Martin defiende a Alonso; Sainz revela la realidad de las reglas papaya de McLaren
  • 1 hour ago

  • 1 hour ago
¡Checo Pérez responde la duda MÁS GRANDE sobre su FUTURO en F1!
Cadillac

¡Checo Pérez responde la duda MÁS GRANDE sobre su FUTURO en F1!
  • 2 hours ago

  • 2 hours ago
¡Aseguran que Alpine ARRUINA LOS LOGROS de Franco Colapinto!
Alpine

¡Aseguran que Alpine ARRUINA LOS LOGROS de Franco Colapinto!
  • Ayer 21:00

  • Ayer 21:00
URGENTE: ¡Cadillac toma el camino de McLaren con Checo Pérez para 2026!
Cadillac

URGENTE: ¡Cadillac toma el camino de McLaren con Checo Pérez para 2026!
  • Ayer 20:00

  • Ayer 20:00
La PALIZA de Franco Colapinto que le aseguró su CONTRATO en Alpine
Alpine

La PALIZA de Franco Colapinto que le aseguró su CONTRATO en Alpine
  • Ayer 19:00

  • Ayer 19:00
Más leído

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
15.000+ views

Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
  • 13 octubre

  • 13 octubre
 F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
4.000+ views

F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
  • 21 octubre

  • 21 octubre
 F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
2.500+ views

F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
  • 23 octubre

  • 23 octubre
 CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
2.500+ views

CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
  • 22 octubre

  • 22 octubre
 Colapinto recibe imponente APODO desde Italia
2.500+ views

Colapinto recibe imponente APODO desde Italia
  • 13 octubre

  • 13 octubre
 Verstappen, SIN RIVAL en pole; Sainz 9° y Alonso 10° para el Gran Premio de Estados Unidos
2.500+ views

Verstappen, SIN RIVAL en pole; Sainz 9° y Alonso 10° para el Gran Premio de Estados Unidos
  • 18 octubre

  • 18 octubre

