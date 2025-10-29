Alpine POR FIN le da a Colapinto el lugar que merece
Alpine POR FIN le da a Colapinto el lugar que merece
Franco Colapinto ha recibido un gran respaldo de Flavio Briatore tras otra sólida carrera en el Gran Premio de México.
Durante las acciones del fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Franco entregó una buena carrera a pesar de quedarse de nuevo fuera de los puntos, manteniéndose aún como el único piloto sin sumar en la temporada.
De esta manera, Briatore habló sobre las grandes mejoras que ha tenido el piloto argentino respecto a su compañero de equipo en las más recientes carreras.
“Ha mejorado mucho últimamente y lleva cuatro carreras al nivel de Pierre”, explicó Flavio Briatore.
“Estamos todos juntos y trabajamos con el mismo objetivo: seguir mejorando en cada sesión y cada fin de semana de carreras”, finalizó.
¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?
Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.
De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".
Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.
Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.
