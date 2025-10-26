close global

Carlos Sainz and Lando Norris

Norris le ROBA la pole a Ferrari; Sainz, P7 en qualy del GP de México

Norris le ROBA la pole a Ferrari; Sainz, P7 en qualy del GP de México

Aloisio Hernández
Carlos Sainz and Lando Norris

Lando Norris le robó la pole position a Ferrari al superar a Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

El McLaren venció a Leclerc por 0.262 segundos, quedando por delante de Lewis Hamilton, George Russell y Max Verstappen. Andrea Kimi Antonelli finalizó sexto, con Carlos Sainz en P7. El resto del Top 10 fue Oscar Piastri, Isack Hadjar y Oliver Bearman.

Para la Q2, Piastri siguió con problemas y hubo algunas dudas sobre su paso a la siguiente ronda; sin embargo, lo terminó logrando. Quedaron fuera Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso y Liam Lawson.

En la Q1 no tuvimos sorpresas y quedaron fuera Franco Colapinto (gracias a un error en su último intento de vuelta), Lance Stroll, Pierre Gasly, Alexander Albon y Gabriel Bortoleto.

GP de México 2025: Clasificación

Posición Piloto
1Lando Norris
2Charles Leclerc
3Lewis Hamilton
4George Russell
5Max Verstappen
6Kimi Antonelli
7Carlos Sainzi
8Oscar Piastr
9Isack Hadjar
10Oliver Bearman
11Yuki Tsunoda
12Esteban Ocon
13Nico Hulkenberg
14Fernando Alonso
15Liam Lawson
16Gabriel Bortoleto
17Alexander Albon
18Pierre Gasly
19Lance Stroll
20Franco Colapinto

¿Qué pasó en las prácticas del GP de México?

Lewis Hamilton ha mantenido a Ferrari dentro de los autos más rápidos, mientras que Fernando Alonso no tuvo una buena sesión en los terceros entrenamientos libres para el Gran Premio de México del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

Lando Norris se quedó con la mejor vuelta, superando por 0.345 segundos al siete veces campeón del mundo. Detrás quedó George Russell, seguido por Charles Leclerc y Oscar Piastri.

En el resto del Top 10 quedaron Max Verstappen, Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Yuki Tsunoda y Gabriel Bortoleto. Carlos Sainz finalizó 15°, mientras que Fernando Alonso terminó último por problemas en su auto que le impidieron salir a probar el neumático blando, apenas superado por Franco Colapinto en el fondo.

GP de México 2025: FP3

Posición Piloto
1Lando Norris
2Lewis Hamilton
3George Russell
4Charles Leclerc
5Oscar Piastri
6Max Verstappen
7Kimi Antonelli
8Isack Hadjaro
9Yuki Tsunoda
10Gabriel Bortoleto
11Liam Lawson
12Esteban Ocon
13Lance Stroll
14Nico Hulkenberg
15Carlos Sainz
16Alexander Albon
17Oliver Bearman
18Pierre Gasly
19Franco Colapinto
20Fernando Alons

Fernando Alonso y Carlos Sainz brillaron al meterse entre los primeros 10 del segundo entrenamiento libre rumbo al Gran Premio de México del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

Max Verstappen se quedó la mejor vuelta con un tiempo de 1:17.392 segundos, superando por 0.153 a Charles Leclerc. Detrás de ellos quedaron Kimi Antonelli, Lando Norris y Lewis Hamilton.

En el resto de los primeros diez lugares quedaron George Russell, Yuki Tsunoda y Lance Stroll. Franco Colapinto finalizó en 18° lugar, superando a Pierre Gasly nuevamente en una sesión oficial. Oscar Piastri, líder del campeonato mundial, quedó fuera del Top 10 en la 12ª posición.

GP de México 2025: FP2

Posición Piloto
1Max Verstappen
2Charles Leclerc
3Kimi Antonelli
4Lando Norris
5Lewis Hamilton
6George Russell
7Yuki Tsunoda
8Fernando Alonso
9Carlos Sainz
10Lance Stroll
11Liam Lawson
12Oscar Piastri
13Esteban Ocon
14Isack Hadjar
15Gabriel Bortoleto
16Nico Hulkenberg
17Oliver Bearman
18Franco Colapinto
19Alexander Albon
20Pierre Gasly

Patricio O'Ward fue de los mejores novatos en la FP1 del Gran Premio de México. Por otro lado, Franco Colapinto brilló en el Top 10.

El mexicano, usando el McLaren de Lando Norris, se quedó en la 13° posición, siendo el segundo mejor rookie del primer entrenamiento libre. Arvin Lindbald, en el Red Bull de Max Verstappen, quedó en sexta posición y fue el novato mejor clasificado.

La mejor vuelta de la FP1 la marcó Charles Leclerc con un tiempo de 1:18.380, seguido por Kimi Antonelli, Nico Hulkenberg, Oscar Piastri y Gabriel Bortoleto. El resto del Top 10 lo conformó Esteban Ocon. Yuki Tsunoda, Franco Colapinto y Alexander Albon.

GP de México 2025: FP1

Posición Piloto
1Charles Leclerc
2Kimi Antonelli
3Nico Hulkenberg
4Oscar Piastri
5Gabriel Bortoleto
6Arvin Lindvlad
7Esteban Ocon
8Yuki Tsunoda
9Franco Colapinto
10Alexander Albon
11Isack Hadjar
12Fernando Alonso
13Patricio O'Ward
14Frederik Vesti
15Paul Aaron
16Ryo Hirakawa
17Ayum Iwasa
18Luke Browning
19Jak Crawford
20Antonio Fuocco

