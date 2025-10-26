Lando Norris le robó la pole position a Ferrari al superar a Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

El McLaren venció a Leclerc por 0.262 segundos, quedando por delante de Lewis Hamilton, George Russell y Max Verstappen. Andrea Kimi Antonelli finalizó sexto, con Carlos Sainz en P7. El resto del Top 10 fue Oscar Piastri, Isack Hadjar y Oliver Bearman.

Para la Q2, Piastri siguió con problemas y hubo algunas dudas sobre su paso a la siguiente ronda; sin embargo, lo terminó logrando. Quedaron fuera Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso y Liam Lawson.

En la Q1 no tuvimos sorpresas y quedaron fuera Franco Colapinto (gracias a un error en su último intento de vuelta), Lance Stroll, Pierre Gasly, Alexander Albon y Gabriel Bortoleto.

GP de México 2025: Clasificación

Posición Piloto 1 Lando Norris 2 Charles Leclerc 3 Lewis Hamilton 4 George Russell 5 Max Verstappen 6 Kimi Antonelli 7 Carlos Sainzi 8 Oscar Piastr 9 Isack Hadjar 10 Oliver Bearman 11 Yuki Tsunoda 12 Esteban Ocon 13 Nico Hulkenberg 14 Fernando Alonso 15 Liam Lawson 16 Gabriel Bortoleto 17 Alexander Albon 18 Pierre Gasly 19 Lance Stroll 20 Franco Colapinto

¿Qué pasó en las prácticas del GP de México?

Lewis Hamilton ha mantenido a Ferrari dentro de los autos más rápidos, mientras que Fernando Alonso no tuvo una buena sesión en los terceros entrenamientos libres para el Gran Premio de México del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

Lando Norris se quedó con la mejor vuelta, superando por 0.345 segundos al siete veces campeón del mundo. Detrás quedó George Russell, seguido por Charles Leclerc y Oscar Piastri.

En el resto del Top 10 quedaron Max Verstappen, Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Yuki Tsunoda y Gabriel Bortoleto. Carlos Sainz finalizó 15°, mientras que Fernando Alonso terminó último por problemas en su auto que le impidieron salir a probar el neumático blando, apenas superado por Franco Colapinto en el fondo.

GP de México 2025: FP3

Posición Piloto 1 Lando Norris 2 Lewis Hamilton 3 George Russell 4 Charles Leclerc 5 Oscar Piastri 6 Max Verstappen 7 Kimi Antonelli 8 Isack Hadjaro 9 Yuki Tsunoda 10 Gabriel Bortoleto 11 Liam Lawson 12 Esteban Ocon 13 Lance Stroll 14 Nico Hulkenberg 15 Carlos Sainz 16 Alexander Albon 17 Oliver Bearman 18 Pierre Gasly 19 Franco Colapinto 20 Fernando Alons

Fernando Alonso y Carlos Sainz brillaron al meterse entre los primeros 10 del segundo entrenamiento libre rumbo al Gran Premio de México del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

Max Verstappen se quedó la mejor vuelta con un tiempo de 1:17.392 segundos, superando por 0.153 a Charles Leclerc. Detrás de ellos quedaron Kimi Antonelli, Lando Norris y Lewis Hamilton.

En el resto de los primeros diez lugares quedaron George Russell, Yuki Tsunoda y Lance Stroll. Franco Colapinto finalizó en 18° lugar, superando a Pierre Gasly nuevamente en una sesión oficial. Oscar Piastri, líder del campeonato mundial, quedó fuera del Top 10 en la 12ª posición.

GP de México 2025: FP2

Posición Piloto 1 Max Verstappen 2 Charles Leclerc 3 Kimi Antonelli 4 Lando Norris 5 Lewis Hamilton 6 George Russell 7 Yuki Tsunoda 8 Fernando Alonso 9 Carlos Sainz 10 Lance Stroll 11 Liam Lawson 12 Oscar Piastri 13 Esteban Ocon 14 Isack Hadjar 15 Gabriel Bortoleto 16 Nico Hulkenberg 17 Oliver Bearman 18 Franco Colapinto 19 Alexander Albon 20 Pierre Gasly

Patricio O'Ward fue de los mejores novatos en la FP1 del Gran Premio de México. Por otro lado, Franco Colapinto brilló en el Top 10.

El mexicano, usando el McLaren de Lando Norris, se quedó en la 13° posición, siendo el segundo mejor rookie del primer entrenamiento libre. Arvin Lindbald, en el Red Bull de Max Verstappen, quedó en sexta posición y fue el novato mejor clasificado.

La mejor vuelta de la FP1 la marcó Charles Leclerc con un tiempo de 1:18.380, seguido por Kimi Antonelli, Nico Hulkenberg, Oscar Piastri y Gabriel Bortoleto. El resto del Top 10 lo conformó Esteban Ocon. Yuki Tsunoda, Franco Colapinto y Alexander Albon.

GP de México 2025: FP1

Posición Piloto 1 Charles Leclerc 2 Kimi Antonelli 3 Nico Hulkenberg 4 Oscar Piastri 5 Gabriel Bortoleto 6 Arvin Lindvlad 7 Esteban Ocon 8 Yuki Tsunoda 9 Franco Colapinto 10 Alexander Albon 11 Isack Hadjar 12 Fernando Alonso 13 Patricio O'Ward 14 Frederik Vesti 15 Paul Aaron 16 Ryo Hirakawa 17 Ayum Iwasa 18 Luke Browning 19 Jak Crawford 20 Antonio Fuocco

