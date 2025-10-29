¡Aseguran que Alpine ARRUINA LOS LOGROS de Franco Colapinto!

Una voz reconocida dentro de la Fórmula 1 en Latinoamérica aseguró que los logros de Franco Colapinto en Alpine no son destacados debido al pésimo rendimiento del equipo.

Fernando Tornello, relator de la categoría en español, dijo lo siguiente a CampeonesRadio sobre la campaña del corredor argentino: "Franco tiene esta mala suerte ¿no? de que a veces puede estar bien en una carrera, a veces le gana a Gasly, pero no se nota, no se nota porque como el equipo está en el fondo, entonces bueno, terminar 16 o 17 haciendo una buena carrera, la gente ni se fija en que es una buena carrera.

"Entonces, bueno, hay que ser muy cuidadoso, hay que mirar bien antes de criticar y también antes de elogiar, ¿no? Es decir, a ver qué es lo que se hace. Todo tiene su medida.

"Lo que pasa que, bueno, la mala suerte es que con este rendimiento de Alpine, por más que ande mejor que el compañero de equipo en algunas cuantas carreras, no se nota tanto. Si él, al andar mejor, sumara un punto o dos puntos, diríamos, bueno, excelente, pero como están siempre en el fondo los dos autos, bueno, no se nota", comentó.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

