Alpine, equipo de Franco Colapinto, le ha robado una importante pieza a Aston Martin, la escudería de Fernando Alonso.

Gracias al reporte de la cuenta AlpineClub_esp, la escudería francesa habría fichado a un ingeniero del equipo del bicampeón del mundo: "Alpine ha fichado a Jonathan Luck, procedente de Aston Martin.

"Se incorporó al equipo a finales de agosto como Race Team Coordinator", informó. Un fichaje que se puede confirmar visitando el perfil de LinkedIn del nuevo coordinador.

Cada paso y cada movimiento entre los equipos es fundamental para la próxima temporada 2026, por lo que es importante estar al tanto de las altas y bajas que puedan darse en los próximos meses.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

