Franco Colapinto sigue sin ser oficialmente confirmado para 2026, pero los datos demuestran que ha arrasado con Pierre Gasly en el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 de 2025.

De acuerdo con un algoritmo creado por DeltaData, cuenta especializada en estadísticas, el corredor argentino ha quedado 6-5 sobre su compañero de equipo en el cara a cara de carreras.

Pero no solamente eso, ya que si revisamos los datos de cada uno de los últimos GP, Franco ha tenido un mejor ritmo que Pierre en siete de las nueve pasadas carreras.

Y finalmente, destaca también que Colapinto ha logrado quedar por delante de Gasly en cuatro de las últimas cinco clasificaciones. Una serie de datos de los que vale la pena mencionar que han existido ocasiones en las que Alpine ha solicitado al argentino darle su posición al francés, por lo que la diferencia debería ser menor.

Relacionado: ÚLTIMA HORA: ¡F1 revela el FUTURO de Franco Colapinto!

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!