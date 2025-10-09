Ferrari, con la mira en FICHAR a la ESTRELLA de Red Bull

Los antiguos rivales de la Fórmula 1, Lewis Hamilton y Christian Horner, podrían acabar trabajando juntos tras haber señalado a Horner –recién destituido de Red Bull– como uno de los principales objetivos de Ferrari.

El expiloto de F1 y comisario de la FIA, Johnny Herbert, considera que Horner debería ser el principal objetivo de la escudería italiana, ya que es la clave para romper una sequía de 18 años sin títulos para los pilotos.

“El objetivo principal tiene que ser Christian. El equipo cuenta con todos los ingredientes, pero aún no han sabido unirlo. Cuentan con pilotos de calidad, sin duda; habrán superado ya muchos de los errores en paradas en boxes y fallos en la estrategia que solían cometer.

"Sin embargo, el coche carece del ritmo puro necesario, por lo que precisa a alguien que logre atraer al talento que impulse un auto competitivo. Adrian dejó McLaren para unirse a Red Bull, donde Christian le brindó la libertad necesaria para crear el entorno ideal que permitió a Newey desplegar todo su potencial. Cuando se logra que un talento como Adrian trabaje sin restricciones, rinde al máximo.

"Y eso es justamente lo que Ferrari aún no ha conseguido: les falta ese líder único. Es indispensable que la dirección sea capaz de atraer a la persona idónea y concederle la libertad para actuar a su antojo. Sé que Fred ha firmado un nuevo contrato, pero si el próximo año todo comienza mal y el equipo sigue en la misma situación que en los últimos años, habrá que tomar cartas en el asuntos”, señaló Herbert a BettingLounge.

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Leclerc con Ferrari?

Hay muchos rumores sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari, pero vamos a recordar hasta cuándo se extiende su vínculo con la Scuderia.

De acuerdo con información de RMC, al monegasco todavía le quedan varios años con el equipo rojo, aunque no se descarta una salida anticipada: "Webber confirma indirectamente que Ferrari es una opción, también porque en Maranello tienen que hacer frente a un 2027 en el que Leclerc podría irse, a pesar de un contrato con vencimiento en 2029, pero tiene que hacer frente a la salida de Lewis Hamilton para quien el 2026 representa el punto de no retorno.

"Si ganara, habría cumplido su misión. Si perdiera, sería el momento de dejarlo todo definitivamente. Y por eso en Maranello la opción Carlos Sainz sigue sobre la mesa y esto explica por qué el español nunca ha dicho nada en contra de Ferrari, aunque en privado no ha ocultado los gruñidos sobre algunas cosas que circularon hace algún tiempo", informaron.

Todo quedará por ver en la temporada 2026 si es que la Scuderia puede finalmente darle un auto de campeonato al monegasco.

