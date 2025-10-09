El momento en el que Colapinto CONVENCIÓ a Alpine de su futuro

Steve Nielsen ha dejado grandes palabras en lo que respecta al futuro de Franco Colapinto en Alpine y en la Fórmula 1.

Colapinto no ha tenido su mejor temporada, ya que es el único piloto que no ha logrado sumar ni un solo punto en la parrilla actual, pero su rendimiento aún así es mejor de lo que su puntos indican.

Con un monoplaza de Alpine que ha sido por mucho el peor de toda la parrilla, Colapinto ha logrado generar una importante percepción de mejora en Nielsen en sus más recientes carreras.

“Franco tuvo un inicio complicado, pero ahora se equilibró. En las últimas tres carreras tuvo ritmo y estuvo a la altura de Pierre. Eso es muy bueno", explicó Nielsen.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

