Pierre Gasly rompió el silencio sobre el futuro de Franco Colapinto dentro de Alpine y dejó un contundente mensaje.

El corredor francés, en palabras publicadas por AutoHebdo, declaró esto acerca de la continuidad del piloto sudamericano: "Franco (Colapinto) ha demostrado algunas cosas buenas en los últimos dos fines de semana, es una opción para el equipo en 2026", señaló.

Un mensaje que ha despertado cierta polémica debido a que Colapinto ha estado venciendo a Gasly en los últimos fines de semana, siendo este un golpe importante porque el equipo no se ha cansado en mencionar al francés como el líder absoluto del proyecto.

De hecho, en sesiones durante los últimos Grandes Premios hemos visto algunas acciones de la escudería que han sido muy criticadas por parecer que son medidas para evitar que Franco siga quedando por delante de Pierre.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

