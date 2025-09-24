close global

Franco Colapinto, 2024, Generic, Photoshop

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina

Aloisio Hernández
Franco Colapinto, 2024, Generic, Photoshop

Alpine lanzó un comunicado oficial con respecto a Franco Colapinto y que ha sacudido a todos sus fans dentro y fuera de Argentina.

En sus redes sociales, el equipo publicó lo siguiente con respecto a una polémica alrededor de las publicaciones que se comparten en los canales oficiales: “Amamos a todos nuestros fans por igual. Estamos muy orgullosos de Franco, de quién es y de lo que representa.

"Todos en el equipo disfrutan trabajar con él. Franco tiene una comunidad increíble de seguidores con la que queremos conectar a un nivel más profundo, especialmente en Argentina, donde los fans son tan apasionados y tan incondicionales con el equipo", declararon.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

