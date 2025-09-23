La nueva HUMILLACIÓN de Franco Colapinto a Pierre Gasly

Franco Colapinto ha logrado una nueva humillación contra Pierre Gasly en medio de una temporada rodeada de muchos rumores sobre el futuro del corredor argentino.

Gracias a los datos compartidos por la cuenta F1BigData, el piloto sudamericano tuvo un ritmo promedio de carrera en el pasado Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de 1:47.078 segundos.

Comparado con Gasly, su compañero de equipo, Colapinto fue 0.186 segundos más rápido que el corredor al que han señalado en múltiples ocasiones como el líder y piloto principal de la escudería.

El ritmo de Pierre fue de 1:47.264, por lo que quedó por debajo de Franco en medio de muchos rumores que Alpine pudiera buscar un reemplazo para el sudamericano en 2026.

Relacionado: Franco Colapinto SEÑALA a Pierre Gasly del DESASTRE de qualy en Azerbaiyán

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!