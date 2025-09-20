Franco Colapinto señaló a Pierre Gasly al momento de explicar lo sucedido en su choque durante la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán.

El corredor argentino, hablando con ESPN tras ser eliminado en la Q1, comentó esto sobre su incidente en Bakú: "Sí me distrajo lo que pasó con Gasly, no sabía si era bandera amarilla o blanca y cuando él se va yo frené un pelín de más y de golpe el auto se me giró, no sé bien qué pasó, no entiendo por qué.

"Pero sí, obviamente me desconcentró un poco y pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso y después apenas doblé en la curva y no sé si hubo viento o algo pero muy raro todo.

"Una bronca porque venía haciendo una buena vuelta, venía bajando 3 décimos esa vuelta, más esas 2 décimos que perdí cuando toqué la pared en la última parte. Hubiera hecho un buen tiempo, así que nada, un poco triste porque sí que teníamos buen ritmo obviamente no para Q3 pero hubiéramos pasado a Q2 seguro", lamentó.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

